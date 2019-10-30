Крем для век антивозрастной Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream 30гр

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|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|регенерирующий, омолаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Whee Hyang Whitening & Anti-Wrinkle Eye Cream
|Применение
|нанести крем на очищенную кожу вокруг глаз. Дать впитаться
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 г
|Активные компоненты
|экстракт красного женьшеня
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30.10.2019
Баночка из тяжелого стекла, что я очень приветствую, приятный при нанесении, плотный, но ложится легко, быстро впитывается, в составе наш любимый женьшень, едва слышен запах, я его обожаю. Крем для возрастной кожи, на теплое время года отлично подойдет, наносила на ночь. Довольна и ценой и качеством. Рекомендую однозначно!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень хорош!