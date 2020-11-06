8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица Deoproce Крем ББ с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream #21 60g

Крем ББ с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream #21 60g

Артикул: 224297
  • Крем ББ с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream #21 60g - фото 1
  • Крем ББ с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream #21 60g - фото 2
Крем ББ с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream #21 60g - фото 1
Крем ББ с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream #21 60g - фото 2
700 руб. 
940 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

630 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224297
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
Тон21
ТонDeoproce
КоллекцияDeoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл60 г
ББ крем с лошадиным жиром и гиалуроновой кислотой. Прекрасно ложится увлажняет, питает, выравнивает цвет лица, скрывает недостатки и несовершенства кожи. Гиалуроновая кислота предотвращает разрушение коллагена, ускоряет регенерацию кожи и играет важную роль в гидродинамике тканей. Лошадиный жир - натуральный лечебный продукт, восстанавливает клетки кожи и способствует их скорейшей регенерации. Лошадиный жир – это питательный компонент с непревзойденным увлажняющим и оздоравливающим эффектом, насыщает сухую кожу влагой, а увядающую – витаминами, поэтому улучшается и общее состояние кожи, и ее внешний вид. ВВ крем совмещает в себе свойства великолепного средства по уходу за кожей с действием косметических средств.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Крем ББ с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream #21 60g - стоимость товара 700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...