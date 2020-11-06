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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Консилер-стик для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Stick Concealer 1.5 Natural Beige 1,8гр

Консилер-стик для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Stick Concealer 1.5 Natural Beige 1,8гр

Артикул: 224269
Консилер-стик для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Stick Concealer 1.5 Natural Beige 1,8гр
590 руб. 
780 руб. 

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Артикул: 224269
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 1.5 Natural Beige
КоллекцияThe Saem Cover Perfection Stick Concealer
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл1.8 г
Идеально выравнивает тон кожи, мгновенно скрывая ее недостатки и следы усталости, обладает великолепным матирующим эффектом. Корректор-стик безупречно маскирует темные круги под глазами, акне, веснушки, улучшая цвет кожи.


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Самовывоз невозможен
Консилер-стик для маскировки недостатков The Saem Cover Perfection Stick Concealer 1.5 Natural Beige 1,8гр - стоимость товара 590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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