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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для бровей The Saem Карандаш-пудра для бровей The Saem Eco Soul Pencil & Powder Dual Brow 01. Natural brow 0,5гр*0,3гр

Карандаш-пудра для бровей The Saem Eco Soul Pencil & Powder Dual Brow 01. Natural brow 0,5гр*0,3гр

Артикул: 224227
Карандаш-пудра для бровей The Saem Eco Soul Pencil & Powder Dual Brow 01. Natural brow 0,5гр*0,3гр
610 руб. 
820 руб. 

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Артикул: 224227
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для бровей
Тип средствакарандаш для бровей
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 01. Natural brow
КоллекцияThe Saem Eco Soul Pencil & Powder Dual Brow
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл0.5+0.3 г
Двусторонний карандаш-пудра для бровей. Обладает двойной текстурой – треугольный грифель с натуральным пигментом без труда оставляет четкий контур и естественный оттенок, порошок быстро заполняет пространство между волосками, создавая однородный тон и аккуратную форму бровей. Содержит диоксид кремния, благодаря чему впитывает пот и себум и позволяет дольше сохранить макияж. Карандаш имеет автоматическое выдвижение и аппликатор с другой стороны для нанесения оттеночного порошка.


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Самовывоз невозможен
Карандаш-пудра для бровей The Saem Eco Soul Pencil & Powder Dual Brow 01. Natural brow 0,5гр*0,3гр - купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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