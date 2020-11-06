Жидкость для снятия макияжа Secret Skin Oil-Free Point Remover 100мл

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|экстракт алоэ, экстракт папайи, экстракт зеленого чая, экстракт розмарина, экстракт клубники, экстракт риса, экстракт овса
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Oil-Free Point Remover
|Не содержит
|без спирта, без парабенов, без сульфатов
|Объем, мл
|100 мл
|Применение
|нанесите средство на ватный диск и снимите при помощи него макияж с губ и глаз
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
|Тип средства
|средство для снятия макияжа
|Эффект от использования
|питающий, очищающий, увлажняющий, смягчающий
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