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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Дезодоранты Deoproce Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл

Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл

Артикул: 224174
  • Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл - фото 1
  • Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл - фото 2
  • Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл - фото 3
Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл - фото 1
Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл - фото 2
Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл - фото 3
660 руб. 
880 руб. 

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Артикул: 224174
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараДезодоранты и антиперспиранты
Тип средствадезодорант роликовый
Эффект от использованиядезодорирующий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Cooling Roll On Deodorant
Применениенаносить на чистую кожу подмышечных впадин
Ароматсвежий
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 мл
Активные компонентыэкстракт листьев чайного дерева, экстракт камелии, экстракт ромашки
Эффективный дезодорант освежает кожу подмышек и предупреждает появление неприятного запаха. Тщательно подобранные компоненты бережно воздействуют на кожу, не вызывая раздражений и сухости.


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Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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