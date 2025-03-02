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Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ) купить с доставкой в Москве
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Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ)

1 Отзывы
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Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223946
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Характеристики

Бренд
ALFA
Тип товара
Автосигнализация
GSM/GPRS-модуль
нет
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик удара (G-сенсор)
да
Комплектация
автосигнализация, брелки, комплект проводов, документация, упаковка
Производство
Китай
Режим Анти Hi-Jack
нет
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
Да
Соединительные провода в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
500

Описание товара Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ)

Автосигнализация «Alfa-Drive» предназначена для звукового и оптического оповещения о нарушении охранных зон автомобиля (используются электрические цепи концевых выключателей дверей и датчик удара), блокировки запуска двигателя по двум цепям с помощью внешних реле блокировки, а так же выполнения ряда сервисных функций. Система может быть установлена на любое автотранспортное средство с напряжением питающей сети 12В. Управление сигнализацией производиться дистанционно с брелока по радиоканалу.

Отзывы о товаре Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ)

Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Да фиг знает. Подключил. Работает. На сколько хватит, не известно... Поставлю пока 5



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ALFA
Тип товара
Автосигнализация
GSM/GPRS-модуль
нет
Брелок в комплекте
Да
Брелок с ЖК дисплеем
нет
Датчик удара (G-сенсор)
да
Комплектация
автосигнализация, брелки, комплект проводов, документация, упаковка
Производство
Китай
Режим Анти Hi-Jack
нет
Режим бесшумной постановки и снятия с охраны
Да
Соединительные провода в комплекте
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Автосигнализация «Alfa-Drive» предназначена для звукового и оптического оповещения о нарушении охранных зон автомобиля (используются электрические цепи концевых выключателей дверей и датчик удара), блокировки запуска двигателя по двум цепям с помощью внешних реле блокировки, а так же выполнения ряда сервисных функций. Система может быть установлена на любое автотранспортное средство с напряжением питающей сети 12В. Управление сигнализацией производиться дистанционно с брелока по радиоканалу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Да фиг знает. Подключил. Работает. На сколько хватит, не известно... Поставлю пока 5


Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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