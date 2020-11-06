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Накопитель SSD Crucial 500Gb MX500 M.2 2280 (CT500MX500SSD4N)

Артикул: 223833
  • Накопитель SSD Crucial 500Gb MX500 M.2 2280 (CT500MX500SSD4N) - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial 500Gb MX500 M.2 2280 (CT500MX500SSD4N) - фото 2
Накопитель SSD Crucial 500Gb MX500 M.2 2280 (CT500MX500SSD4N) - фото 1
Накопитель SSD Crucial 500Gb MX500 M.2 2280 (CT500MX500SSD4N) - фото 2
5 930 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 223833
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCrucial
Тип товараSSD-накопители
Время наработки на отказ, час1800000
Высота, см2.2
Длина, см8
Объем500 Гб
Скорость записи/Скорость чтения, Мб/с510/560
Тип флэш-памятиTLC
Ширина, см0.35
Форм-факторM.2
Внутренний SSD, M.2, 500 Гб, SATA-III, чтение: 560 Мб/сек, запись: 510 Мб/сек, TLC


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Накопитель SSD Crucial 500Gb MX500 M.2 2280 (CT500MX500SSD4N) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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