8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Смартфоны и телефония Чехлы для телефонов Apple Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный

Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный

Артикул: 223811
  • Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный - фото 1
  • Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный - фото 2
  • Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный - фото 3
Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный - фото 1
Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный - фото 2
Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный - фото 3
11 080 руб. 
Купить
+ 109 КэтКоинов
Артикул: 223811
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендApple
Тип товараЧехол
Для смартфоновApple iPhone XS
Чехол Folio, изготовленный из специально обработанной кожи европейского производства, приятен на ощупь, роскошно выглядит, точно повторяет контуры iPhone 11 Pro и надёжно его защищает. Если закрыть чехол, iPhone 11 Pro переключится в режим сна. А если открыть — телефон снова активируется. Мягкая подкладка из микрофибры обеспечивает дополнительную защиту вашего iPhone, а в специальном отделении удобно хранить чеки, купюры и банковские карты. Чехол не придётся снимать даже во время беспроводной зарядки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Чехол кожаный Apple Leather Folio для iPhone XS (Black) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...