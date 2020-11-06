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Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold

Артикул: 223792
  • Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - фото 4
6 010 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 223792
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSeagate
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.126
Объем2 Тб
Размеры (ШхВхД), мм78х11.7х114.8
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусаметалл
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветрозовое золото
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Теги товара: USB 3.0.


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Самовывоз невозможен
Внешний жесткий диск Seagate STHN2000405 2000ГБ 2.5" USB 3.0 Rose Gold - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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