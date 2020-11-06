Монитор NEC LCD 24'' Black (EA241F)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|NEC
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|6,1
|USB-концентратор
|есть
|Время отклика
|5 мс
|Встроенные динамики
|есть
|Габаритные размеры, см
|53.8x33.7x25
|Диагональ экрана, дюйм
|23.8
|Комплект поставки
|монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
|Контрастность
|1000:1
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1920х1080
|Разъемы
|VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
|Стандарт крепления
|100х100 VESA
|Тип
|ЖК-монитор
|Тип матрицы
|TFT IPS
|Угол обзора по вертикали
|178°
|Угол обзора по горизонтали
|178°
|Яркость
|250 кд/м2
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