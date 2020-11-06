Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iiyama
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|6, 2кг
|Частота обновления, Гц
|60
|Цвет рамки
|черный
|Соотношение сторон
|16:9
|USB-концентратор
|есть
|Угол обзора по горизонтали
|178°
|Угол обзора по вертикали
|178°
|Тип матрицы
|TFT VA
|Тип
|ЖК-монитор
|Стандарт крепления
|100х100 VESA
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1920х1080
|Разъемы
|DVI, HDMI, MHL, DisplayPort
|Покрытие экрана
|матовое
|Особенности
|сенсорный экран
|Контрастность
|3000:1
|Комплект поставки
|монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
|Диагональ экрана, дюйм
|23.6
|Габаритные размеры, см
|57.1x34.8x4.5
|Встроенные динамики
|есть
|Время отклика
|6 мс
|Яркость
|250 кд/м2
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