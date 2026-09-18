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Мойка высокого давления FIT 80954, 1650 Вт купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления FIT 80954, 1650 Вт

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Мойка высокого давления FIT 80954, 1650 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223686
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Характеристики

Бренд
Fit
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
61х58х25
Вес, кг.
8.02

Описание товара Мойка высокого давления FIT 80954, 1650 Вт

Компактный и практичный моющий аппарат бытового класса. Пригодится при необходимости вымыть транспортное средство, садово-огородный инструмент, фасад здания.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления FIT 80954, 1650 Вт




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Характеристики
Бренд
Fit
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Компактный и практичный моющий аппарат бытового класса. Пригодится при необходимости вымыть транспортное средство, садово-огородный инструмент, фасад здания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления FIT 80954, 1650 Вт - по цене 9910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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