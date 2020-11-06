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Шлифмашина угловая FIT 80319, 900 Вт

Артикул: 223630
Шлифмашина угловая FIT 80319, 900 Вт
3 080 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 223630
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность900 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска12000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см32
Ширина, см14
Высота, см12
Вес, кг2.1
Угловая шлифмашина FIT AG-125/901 80319 предназначена для шлифования поверхностей и отрезания деталей малого диаметра. Модель очень удобна в использовании, благодаря особой форме корпуса удобной для хвата и прорезиненной накладке, исключающей скольжение руки. Положение кожуха можно менять очень быстро и без использования дополнительных инструментов, что очень удобно и добавляет мобильности рабочему процессу.


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина угловая FIT 80319, 900 Вт - по цене 3080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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