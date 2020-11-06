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Пила циркулярная MAX-PRO 85193, 1300Вт

Артикул: 223563
Пила циркулярная MAX-PRO 85193, 1300Вт
5 660 руб. 
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+ 103 КэтКоинов
Артикул: 223563
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMAXPRO
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила65 мм
Диаметр диска185 мм
Диаметр посадочного отверстия20 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркересть
Мощность1300 Вт
Скорость вращения4700 об/мин
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Состояние товарановый
Типдисковая
Вес, кг3.9
Дисковая пила Max Pro MPCS1300/185L 85193 предназначена для распила различных заготовок. Инструмент оснащен двигателем, работающим с мощностью 1300 Вт и скоростью до 4700 оборотов в минуту, что вполне достаточно для бытовых столярных и отделочных работ. Пильный диск диаметром 185 мм прикрыт защитным кожухом сверху и подвижным сектором снизу, что обеспечивает дополнительную безопасность. Лазерный указатель поможет осуществлять более аккуратные распилы. Эргономичная рукоятка с прорезиненными вставками дает возможность надежно захватить инструмент, что делает работу более комфортной.


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Самовывоз невозможен
Пила циркулярная MAX-PRO 85193, 1300Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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