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Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт

Артикул: 223545
  • Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 1
  • Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 2
  • Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 3
  • Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 4
  • Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 5
  • Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 6
Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 1
Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 2
Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 3
Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 4
Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 5
Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт - фото 6
6 800 руб. 
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+ 123 КэтКоинов
Артикул: 223545
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMAXPRO
Тип товараПерфораторы
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Макс. энергия удара2,8 Дж
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Режим шуруповертанет
Режим сверлениеда
Режим долблениеда
Реверсда
Дополнительные щетки в комплектенет
Потребляемая мощность800 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Максимальный крутящий момент1200 об/мин
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Питаниеот сети
Аккумулятор в комплектенет
Антивибрационная системада
Количество ударов5600
Ключевой патрон в комплектенет
Зарядное устройство в комплектенет
Дополнительная рукояткада
В кейседа
Блокировка кнопки включенияда
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см12,5
Длина, см29,5
Высота, см42
Вес, кг3,2
Быстрая смена оснастки. Подходит для несложного долбления и сверления. 3 режима работы. Дополнительная рукоять для снижения вибрации и удобства пользователя. Комплект поставки: Глубиномер, Зубило пикообразное 14х250 мм, Зубило 14х20х250 мм, Буры SDS 6/8/10 х 160 мм.


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Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт – стоимость товара 6800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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