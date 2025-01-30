Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN)
Корпус Thermaltake Core V21 стальной представлен в необычном дизайне в виде черного куба. Данная модель с типоразмером MicroTower предназначается для оснащения игровых компьютеров стандарта MicroATX. Предусматривается наличие большого бокового окна. Корпус весит 6.5 кг, имеет габариты 32x42.4x33.6 см и поставляется с набором крепежных винтов, кабельными стяжками и сеткой. Корзины накопителей расположены вдоль корпуса, а блок питания устанавливается в нижней части. Данное комплектующее изделие оснащено пятью слотами расширения и тремя скрытыми отсеками 3.5, совместимыми с устройствами 2.5. Допускается установка видеокарты длиной до 35 см и кулера высотой до 18.5 см. Модель Thermaltake Core V21 оснащена двумя USB-портами версии 3.0 и jack-аудиоинтерфейсами для работы с наушниками и микрофоном. В комплектацию включен вентилятор на 20 см. Корпус дополнен вырезом для кулера, безвинтовыми креплениями слотов расширения и отсеков 3.5 и 5.25, а также позволяет скрывать кабели за задней стенкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Лучший корпус для micro ATX, что я видел! Очень продуманный, даже под кастомную водянку приспособлен ( но это кто увлекается). Да, и очень брутальный, прям ни намёка на лгбт. Достоинств много- просто лучший, аналогов нет!
Достоинства:
Комментарий:
горизонтальная конфигурация - любая видеокарта без подставок, собирать комп мегаудобно, кабель-менеджмент наипростейший - просто засовываем все кабели под материнку))), сетки-фильтры на магнитах. Я скомпоновал так: справа двойной радиатор водянки с 14 см вентилями (тройной не влезет, имейте в виду), слева 2 вертушки 14 см, панель со стеклом - наверх, на выдув - тоже 14 см, на вдув свой штатный 20 см. Советую вынуть поролон из передней панели.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарнейший корпус. Все дико продумано. Все... Кроме корзин под 2.5, в них диск крепится на 2 болта из 4 судя по инструкции. Пришлось сунуть бумажку, чтобы диск не болтался в корзине. В остальном ооочень хорош..
Достоинства:
Комментарий:
Сглупил и взял материнку размера АТХ, пришлось брать корпус больше, но у родителей целых два таких, и отзывы сугубо положительные
Достоинства:
Комментарий:
Крепление для доп кулеров очень тугое но это придирка
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит, в принципе. Систему пока не собрал.
Достоинства:
Комментарий:
Снимаем наклейку с вентилятора,с обратной стороны,вытаскиваем резиновую заглушку,набиваем смазку для подшипников,синию,собираем в обратной последовательности. Между вентилятором и корпусом прежде чем прикрутить обратно,на все 4 точки крепления ставим резиновые кольца,прекрасно подойдут от гибкой подводки для воды. Запускаем,даем поработать полчаса час,забываем про шум,стук,грохот и т.д. По лицевой панели. Снимаем панель,с обратной стороны отгибаем сетку,снимаем ее,вытаскиваем губку,собираем обратно,получаем минус 10 гр с видеокарты.
Достоинства:
Комментарий:
Одно пластиковое крепление было сломано, но на функционал и внешний вид это не повлияло
Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN)
Достоинства:
Комментарий:
Лучший корпус для micro ATX, что я видел! Очень продуманный, даже под кастомную водянку приспособлен ( но это кто увлекается). Да, и очень брутальный, прям ни намёка на лгбт. Достоинств много- просто лучший, аналогов нет!
Достоинства:
Комментарий:
горизонтальная конфигурация - любая видеокарта без подставок, собирать комп мегаудобно, кабель-менеджмент наипростейший - просто засовываем все кабели под материнку))), сетки-фильтры на магнитах. Я скомпоновал так: справа двойной радиатор водянки с 14 см вентилями (тройной не влезет, имейте в виду), слева 2 вертушки 14 см, панель со стеклом - наверх, на выдув - тоже 14 см, на вдув свой штатный 20 см. Советую вынуть поролон из передней панели.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарнейший корпус. Все дико продумано. Все... Кроме корзин под 2.5, в них диск крепится на 2 болта из 4 судя по инструкции. Пришлось сунуть бумажку, чтобы диск не болтался в корзине. В остальном ооочень хорош..
Достоинства:
Комментарий:
Сглупил и взял материнку размера АТХ, пришлось брать корпус больше, но у родителей целых два таких, и отзывы сугубо положительные
Достоинства:
Комментарий:
Крепление для доп кулеров очень тугое но это придирка
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит, в принципе. Систему пока не собрал.
Достоинства:
Комментарий:
Снимаем наклейку с вентилятора,с обратной стороны,вытаскиваем резиновую заглушку,набиваем смазку для подшипников,синию,собираем в обратной последовательности. Между вентилятором и корпусом прежде чем прикрутить обратно,на все 4 точки крепления ставим резиновые кольца,прекрасно подойдут от гибкой подводки для воды. Запускаем,даем поработать полчаса час,забываем про шум,стук,грохот и т.д. По лицевой панели. Снимаем панель,с обратной стороны отгибаем сетку,снимаем ее,вытаскиваем губку,собираем обратно,получаем минус 10 гр с видеокарты.
Достоинства:
Комментарий:
Одно пластиковое крепление было сломано, но на функционал и внешний вид это не повлияло