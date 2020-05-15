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Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B)

(1)
Артикул: 223175
  • Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 1
  • Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 2
  • Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 3
  • Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 4
  • Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 5
  • Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 6
Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 1
Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 2
Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 3
Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 4
Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 5
Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - фото 6
1 790 руб. 
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Артикул: 223175
В наличии
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БрендAccord
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг2.8
Встроенные вентиляторынет
Встроенный кард-ридернет
Высота, см39.5
Длина, см42.3
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкенет
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,51
Число отсеков 5,251
Ширина, см20
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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15.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень даже неплохой корпус за свои деньги. Если нужен просто ящик для ПК с приводом, этот самое оно. Смотрится очень приятно.

Собирал в нем простой ПК для торентов и интернета.

И собирал неплохой игровой на воде в подарок. Можно уместить простую водянку в данном корпусе.

Недостатки:
Мягкая сталь из которой изготовлен и очень тонкая. Но т.к. размер довольно компактный, то жесткости хватает, если накрутить дополнительные вентиляторы, то они добавят еще жесткости. Немного коротковаты провода USB, Audio, индикации и кнопок с лицевой панели (в последних версия убрали недостаток).

Комментарий:
Очень просто модифицировать данный корпус. Можно спереди поставить 2 вентилятора 140 и на боковую крыжку 200-220мм ( предварительно дремелем вырезать отверстия), добавить шумоизоляции автомобильной и получится очень тихий и хорошо продуваемый корпус. Немного доработать матовую лицевую часть (сделать больше щель для забора воздуха), добавить подсветку и получить достойный результат.

Самовывоз невозможен
Корпус Accord SKY-01 (ACC SKY-01B) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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