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Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON

Артикул: 223060
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 1
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 2
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 3
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 4
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 5
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 6
  • Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 7
Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 1
Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 2
Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 3
Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 4
Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 5
Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 6
Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - фото 7
34 990 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 223060
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSigma
Тип товараОбъектив
БайонетCanon EF-S
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра77 мм
Тип объективастандартный Zoom
Ультразвуковой приводесть
Автофокусесть
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм17
Стабилизатор изображенияесть
Вес, кг0,565
Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon замечательно подойдет для любого жанра и сюжета съемки от интерьеров и пейзажей до портретов. Высокая светосила, максимальное значение которой при любом фокусном расстоянии составляет F2.8, дает возможность с успехом фотографировать при естественном освещении, а также обеспечивает быструю автофокусировку и яркое изображение в видоискателе. Объектив оборудован встроенным оптическим стабилизатором OS, который упрощает съемку при недостаточном освещении, например, в сумерках, а также гарантирует безупречную резкость при использовании максимальных значений фокусного расстояния. Объектив предназначен для взыскательных фотографов, которые предъявляют высочайшие требования к качеству изображения. Оптическая схема объектива состоит из 17 линз в 13 группах. Оптические элементы выполнены с ультрамногослойным просветлением, что исключает появление бликов и переотражений. Компактные размеры и прочная конструкция делают объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon идеальным спутником в любом путешествии.


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Объектив Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM CANON - стоимость товара 34990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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