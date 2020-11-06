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Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый

Артикул: 222928
  • Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - фото 1
  • Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - фото 2
  • Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - фото 3
  • Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - фото 4
Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - фото 1
Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - фото 2
Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - фото 3
Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - фото 4
8 210 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 222928
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBenro
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.65
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см26х16х30
Дождевикнет
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветсерый
Облегченный рюкзак из качественного материала, два отсека - для вещей (верхний) и для фототехники (нижний). Регулируемые мягкие лямки и поясная поддержка регулируют нагрузку так, чтобы долгое время не уставать. Вместимость - 1 DSLR,1 объектив,1 фотовспышка, различные акссесуары и компактный штатив Ноутбук до 15.


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Фоторюкзак Taveller 300 grey небольшой рюкзак для фототехники, серый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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