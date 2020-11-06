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С этой моделью при помощи встроенного дисплея и кнопок на корпусе вы сможете максимально быстро и точно установить желаемые параметры работы прибора. Еще одно достоинство щипцов – керамическое и турмалиновое покрытие, снижающее пагубное воздействие высоких температурных показателей.

Щипцы Harizma Curl Control макс.темп.:210С покрытие:керамико-турмалиновое белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.