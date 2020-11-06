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Фен Harizma Basic-2 2000Вт зеленый

Артикул: 222653
Фен Harizma Basic-2 2000Вт зеленый
1 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222653
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараФены
В комплекте2 щелевые насадки-концентратора воздуха
Вес, кг0,52
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациясъемный металлический фильтр, петля для подвешивания, производительность 73 м?/час
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функциинезависимая регулировка нагрева и воздушного потока
Фен профессиональный Harizma BASIC-2 h10207-16 2000Вт предназначен для выполнения работ в салонах красоты и парикмахерских. Фен отлично сбалансирован с точки зрения эргономики, имеет оптимальный вес и мощный, надёжный мотор. В комплекте 2 щелевые насадки-концентратора воздуха 6x60мм и 5х73мм для быстрой сушки и точной укладки.


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Фен Harizma Basic-2 2000Вт зеленый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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