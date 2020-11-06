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Фен Parlux 385 Power Light 2150Вт черный

Артикул: 222641
Фен Parlux 385 Power Light 2150Вт черный
10 760 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 222641
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендParlux
Тип товараФены
В комплекте2 насадки-концентратор
Вес, кг0,49
Длина сетевого шнура3 м.
Дополнительная информациякерамическое покрытие нагревательного элемента
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева4
Мощность2150
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Parlux 385 Powerlight является современным, но проверенным в работе феном в профессиональной линейке компании. Помимо яркой цветовой гаммы серия отличается компактностью и высокой эффективностью работы. Фены Parlux 385 Powerlight имеют идеальный для парикмахеров размер — всего 18,5 см в длину, благодаря снижению массы всех без исключения компонентов он удобно располагается в руке и весит 495 грамм. Модель Parlux 385 Powerlight выпускается в 8 классических цветах и дополнена 2 цветами модных расцветок.


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Самовывоз невозможен
Фен Parlux 385 Power Light 2150Вт черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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