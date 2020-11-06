Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G5GS для Sony

Feiyu FY-G5GS - современный функциональный стедикам, разработанный специально для работы с экшн-камерами компании Sony различных моделей. Новый стабилизатор непременно станет важным атрибутом в арсенале оснащения любителей активной видеосъемки, ведь сравниться с его влагозащитой, автономностью, функциональностью, мощностью и легкостью могут лишь избранные. Переживать по поводу работоспособности устройства при работе под дождем или снегом больше не придется - надежная брызгозащищенная конструкция исключает любые риски. Даже несмотря на недопустимость погружения