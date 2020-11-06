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Нарукавники Intex Рыбки 58652

Артикул: 222270
  • Нарукавники Intex Рыбки 58652 - фото 1
  • Нарукавники Intex Рыбки 58652 - фото 2
  • Нарукавники Intex Рыбки 58652 - фото 3
Нарукавники Intex Рыбки 58652 - фото 1
Нарукавники Intex Рыбки 58652 - фото 2
Нарукавники Intex Рыбки 58652 - фото 3
250 руб. 
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Артикул: 222270
В наличии
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БрендIntex
Тип товараНарукавники
Диаметр23 см
Материалвинил
Цветмультицвет
Как известно, лучше всего учить ребенка плавать с самом раннем возрасте - и моторику это сильнее развивает, и навык держаться на воде успешнее формируется. Ну а тем, кто плавать уже научился - позволит отточить технику, усовершенствовать навыки и просто улучшить показатели. Нарукавники надувные Intex Рыбки 58652, они не занимают места, а пользы при этом весьма много - такое страховочное средство не только позволяет малышу (и родителям) чувствовать себя увереннее в воде, но еще и разные группы мышц развивает, прививая, тем самым, любовь к активному образу жизни и спорту. Немаловажен и тот факт, что регулярные занятия (в бассейне, например, или просто плавание на природе) еще и на осанку благотворно влияют.


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Нарукавники Intex Рыбки 58652 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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