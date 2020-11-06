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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12K

Артикул: 222133
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12K - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12K - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12K - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12K - фото 2
4 060 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 222133
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент26
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева25
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
КомплектацияДрель, аккумулятор, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см21
Ширина, см7
Высота, см24
Вес, кг1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCDD12K-XK обеспечивает возможность выполнения работ по сверлению отверстий и откручиванию/закручиванию винтов, шурупов, саморезов в любом месте, где нет подключения к электросети. Она имеет компактные размеры, поэтому отличается удобством в транспортировке и хранении. В инструменте установлен быстрозажимный патрон, с помощью которого замена оснастки выполняется без лишних усилий и в короткие сроки. Функция реверса помогает быстро и без проблем убрать застрявшее в поверхности материала сверло. С помощью инструмента можно выполнять работы в углах и труднодоступных местах. Он оснащен долговечным литий-ионным аккумулятором, который может заряжаться независимо от уровня его зарядки без повреждения внутренних элементов. Дрель хранят в удобном кейсе, который поставляется в комплекте с инструментом.


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Теги товара: Безударные.


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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCDD12K - данный товар вы можете купить по цене по цене 4060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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