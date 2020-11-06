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Пила торцовочная DeWalt DWS778

Артикул: 222097
  • Пила торцовочная DeWalt DWS778 - фото 1
  • Пила торцовочная DeWalt DWS778 - фото 2
  • Пила торцовочная DeWalt DWS778 - фото 3
  • Пила торцовочная DeWalt DWS778 - фото 4
Пила торцовочная DeWalt DWS778 - фото 1
Пила торцовочная DeWalt DWS778 - фото 2
Пила торцовочная DeWalt DWS778 - фото 3
Пила торцовочная DeWalt DWS778 - фото 4
56 760 руб. 
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+ 985 КэтКоинов
Артикул: 222097
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 9 460 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПила торцовочная
Глубина пропила85 мм
Диаметр диска250 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность1850 Вт
Скорость вращения4300 об/мин
Антивибрационная системанет
Подсветкаесть
Электронная защита от перегрузокнет
Угол наклона48 град.
Тормоз двигателянет
Типторцовочная
Состояние товарановый
Пылесборникнет
Плавная регулировка скоростинет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см59
Ширина, см49
Высота, см59
Вес, кг17.2
Торцовочная пила DeWalt DWS 778 предназначена для выполнения прямых резов, резов под углом, а также наклонного и комбинированного резания. Новый мощный 1850-ваттный двигатель обеспечивает продуктивное пиление достаточно плотных материалов. Отдельно стоит отметить систему позиционирования линии реза XPS с помощью тени от диска, благодаря чему обеспечивается быстрое и точное выравнивание диска по линии реза и одновременное освещение рабочей поверхности.


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Самовывоз невозможен
Пила торцовочная DeWalt DWS778 - купить по цене 56760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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