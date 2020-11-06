8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Углошлифовальная машина Dewalt DWE496

Артикул: 222081
Углошлифовальная машина Dewalt DWE496
12 860 руб. 
Купить
+ 224 КэтКоинов
Артикул: 222081
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 144 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeWalt
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность2600 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска230 мм
Диаметр посадочного отверстия22 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска6500 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделянет
Длина, см57.5
Ширина, см21
Высота, см12.8
Вес, кг5.4
Угловая шлифмашина DeWALT DWE496 применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ. Защита двигателя от абразивной пыли увеличивает срок службы инструмента. . Дополнительная рукоятка позволяет пользователю выбирать оптимальное положение для максимального удобства. . Предусмотрен легкий доступ к щеткам, благодаря чему можно самостоятельно менять их, не обращаясь в сервисные центры.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Упм, Ушм Bort, Ушм Metabo, Ушм Stanley, Ушм Sturm, Ушм Вихрь, Ушм с регулировкой, Ушм с регулировкой Bort, Ушм с регулировкой Dewalt, Ушм с регулировкой Makita.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина Dewalt DWE496 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...