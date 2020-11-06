8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щипцы Scarlett SC-HS60005 20Вт покрытие:керамическое бронзовый

Артикул: 221925
Щипцы Scarlett SC-HS60005 20Вт покрытие:керамическое бронзовый
780 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221925
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендScarlett
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность20 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева190 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки20 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.24
Керамические пластины и скругленная внешняя поверхность рабочих полотен позволяет добиваться двух вариантов укладки: идеально прямые волосы, если использовать стайлер как выпрямитель,мягкие спиральные локоны, если использовать стайлер для накручивания волос в сомкнутом виде. В приборе предусмотрена защита от перегрева и световая индикация включения.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Щипцы Scarlett SC-HS60005 20Вт покрытие:керамическое бронзовый - стоимость товара 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...