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Фен Rowenta CV8340F0 2100Вт коричневый

Артикул: 221902
Фен Rowenta CV8340F0 2100Вт коричневый
3 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221902
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRowenta
Тип товараФены
В комплектедиффузор, концентратор
Вес, кг0,6
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информациясъемный фильтр, петля для подвешивания, керамическое покрытие решеток
Индикация включениянет
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2100
Функцииионизация, подача холодного воздуха
Новое слово в сфере профессионального ухода за волосами дома - фен Rowenta с АС мотором, комплектом незаменимых насадок и новейшими функциями.


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Самовывоз невозможен
Фен Rowenta CV8340F0 2100Вт коричневый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3470 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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