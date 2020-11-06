Щипцы Philips BHB868/00 макс.темп.:200С покрытие:керамико-кератиновое черный/фиолетовый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Щипцы для завивки
|Тип щипцов
|плойка
|Мощность
|63 Вт
|Дополнительные функции
|нет
|Конические щипцы
|нет
|Работа от аккумулятора
|нет
|Складная ручка
|нет
|Количество режимов
|1
|Количество режимов нагрева
|8
|Покрытие насадок
|керамическое / кератиновое
|Защита от перегрева
|да
|Максимальная температура нагрева
|200 °С
|Индикация
|включения / готовности к работе / температуры
|Диаметр щипцов для завивки
|32 мм
|Дисплей
|да
|Насадки
|нет
|Комплектация
|документация
|Длина сетевого шнура
|1.8 м
|Вес
|0.3
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