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Триммер Wahl Micro Lithium серебристый (насадок в компл:3шт)

Артикул: 221811
Триммер Wahl Micro Lithium серебристый (насадок в компл:3шт)
1 250 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221811
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWahl
Тип товараТриммеры для стрижки волос
КомплектацияТриммер, батарейка типа ААА
Минимальная длина стрижки0,5
Насадки3 насадки, головка для детейлинга, насадка для бровей, роторная головка для тримминга в носу и ушах
Питаниеот бвтареек
Тип элементов питанияАА
Wahl Micro Lithium триммер предназначен для бережного удаления нежелательных волос в носу и ушах. С его помощью вы сможете подравнять даже брови, сделав их форму идеальной так как в комплекте прилагается насадка гребень. Прибор обеспечивает быстрое, комфортное и качественное подравнивание без неприятных ощущений. Благодаря возможности работы от батареи типа AАA триммер всегда готов к использованию.


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Триммер Wahl Micro Lithium серебристый (насадок в компл:3шт) - этот товар вы можете купить по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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