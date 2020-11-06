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Зубная щетка электрическая Oral-B CrossAction PRO 400 оранжевый/белый

Артикул: 221765
  • Зубная щетка электрическая Oral-B CrossAction PRO 400 оранжевый/белый - фото 1
  • Зубная щетка электрическая Oral-B CrossAction PRO 400 оранжевый/белый - фото 2
  • Зубная щетка электрическая Oral-B CrossAction PRO 400 оранжевый/белый - фото 3
Зубная щетка электрическая Oral-B CrossAction PRO 400 оранжевый/белый - фото 1
Зубная щетка электрическая Oral-B CrossAction PRO 400 оранжевый/белый - фото 2
Зубная щетка электрическая Oral-B CrossAction PRO 400 оранжевый/белый - фото 3
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221765
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БрендOral-B
Тип товараЗубные щетки
Максимальная скорость20000
Насадок в комплекте1
Питаниеаккумулятор
Режимы работы1
Типы насадокстандартная
Форма основной насадкикруглая
Дополнительная информациядатчик давления
3D-технология чистки совмещает возвратно-вращательные движения с пульсацией: пульсирующие движения бережно разрыхляют зубной налет, а возвратно-вращательные движения выметают его и массируют десны. Щетка Oral-B Pro 400 CrossAction работает только в одном режиме повседневная чистка. В щетку встроен профессиональный таймер: короткий прерывающийся вибросигнал через каждые 30 секунд напоминает вам о необходимости равномерной чистки каждого квадранта полости рта, более долгий прерывающийся вибросигнал извещает вас о том, что рекомендуемые стоматологами 2 минуты чистки подошли к концу. Сенсорный датчик давления для безопасности зубов и десен: при сильном нажатии на щетку пульсирующие движения автоматически отключаются, сигнализируя о чрезмерном давлении и снижении эффективности чистки. Расположенный на передней панели дисплей с уровнем заряда батареи поможет вовремя заметить, когда пора подзарядить щетку.


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