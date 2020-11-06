Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare HX6311/07 прививает у ребенка привычку самостоятельно следить за гигиеной полости рта. Благодаря инерционному потоку воды, создаваемому щадящей звуковой технологией, устройство бережно удаляет налёт из межзубного пространства. Это препятствует травмированию дёсен, а также предотвращает излишнее давление на эмаль и её истончение. Для комфортного очищения зубов девайс обладает двумя скоростными режимами. В комплекте предусмотрена сменная насадка с мягкими упругими щетинками, предназначенная для детей от 7 лет.

Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6311/07 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.