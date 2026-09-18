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Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная

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Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 1
Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221681
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная

BBK 20MWS-708M/BS. Особенности. Объем камеры. 20. Тип управления. механический. ... Модель 20MWS-708M/BS также многим придется по душе, ведь она очень удобна в эксплуатации и благодаря своей компактности – объем камеры 20 литров – идеально расположится в любом месте на кухне. Мощность микроволн равна 700 Вт, при этом предусмотрено 5 уровней регулировки. Режим деликатной разморозки позволит бережно обработать для дальнейшего приготовления продукт даже с самой нежной структурой.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
BBK 20MWS-708M/BS. Особенности. Объем камеры. 20. Тип управления. механический. ... Модель 20MWS-708M/BS также многим придется по душе, ведь она очень удобна в эксплуатации и благодаря своей компактности – объем камеры 20 литров – идеально расположится в любом месте на кухне. Мощность микроволн равна 700 Вт, при этом предусмотрено 5 уровней регулировки. Режим деликатной разморозки позволит бережно обработать для дальнейшего приготовления продукт даже с самой нежной структурой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-708M/BS 20л. 700Вт серебристый/черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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