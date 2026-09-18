Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221663
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
12
Описание товара Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый
Микроволновая печь 20MWS-721T/BS-M обладает богатым набором функций и элегантным дизайном, а благодаря зеркальной передней панели впишется в любой современный кухонный интерьер. Идеальное соотношение небольшого объема камеры - 20 литров, таймера на 60 минут и максимальной мощности микроволнового излучения - 700 Вт позволяет великолепно готовить обычные порции блюд, а также размораживать глубоко замороженные продукты в короткий срок с минимальными энергозатратами.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Микроволновая печь 20MWS-721T/BS-M обладает богатым набором функций и элегантным дизайном, а благодаря зеркальной передней панели впишется в любой современный кухонный интерьер. Идеальное соотношение небольшого объема камеры - 20 литров, таймера на 60 минут и максимальной мощности микроволнового излучения - 700 Вт позволяет великолепно готовить обычные порции блюд, а также размораживать глубоко замороженные продукты в короткий срок с минимальными энергозатратами.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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