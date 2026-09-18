Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221663
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый

Микроволновая печь 20MWS-721T/BS-M обладает богатым набором функций и элегантным дизайном, а благодаря зеркальной передней панели впишется в любой современный кухонный интерьер. Идеальное соотношение небольшого объема камеры - 20 литров, таймера на 60 минут и максимальной мощности микроволнового излучения - 700 Вт позволяет великолепно готовить обычные порции блюд, а также размораживать глубоко замороженные продукты в короткий срок с минимальными энергозатратами.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Микроволновая печь 20MWS-721T/BS-M обладает богатым набором функций и элегантным дизайном, а благодаря зеркальной передней панели впишется в любой современный кухонный интерьер. Идеальное соотношение небольшого объема камеры - 20 литров, таймера на 60 минут и максимальной мощности микроволнового излучения - 700 Вт позволяет великолепно готовить обычные порции блюд, а также размораживать глубоко замороженные продукты в короткий срок с минимальными энергозатратами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь BBK 20MWS-721T/BS-M 20л. 700Вт серебристый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...