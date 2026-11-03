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Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 221662
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная
4 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х29
Вес, кг.
10.9

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная

BBK 20MWS-709M/B. Особенности. Объем камеры. 20. Тип управления. механический. ... Сделать вкусные горячие бутерброды, разогреть суп или разморозить огромный кусок мяса – без особых хлопот, без лишней затраты времени, установив таймер (до 35 минут) и один из пяти уровней мощности (до 700 Вт), позволит микроволновая печь 20MWS-709M/B с объемом камеры в 20 литров. О завершении операции оповестит звуковой сигнал.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
BBK 20MWS-709M/B. Особенности. Объем камеры. 20. Тип управления. механический. ... Сделать вкусные горячие бутерброды, разогреть суп или разморозить огромный кусок мяса – без особых хлопот, без лишней затраты времени, установив таймер (до 35 минут) и один из пяти уровней мощности (до 700 Вт), позволит микроволновая печь 20MWS-709M/B с объемом камеры в 20 литров. О завершении операции оповестит звуковой сигнал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная – стоимость товара 4640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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