Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW 23л. 900Вт черная/белая
Микроволновая печь BBK 23MWS-916S/BW с мощностью микроволнового воздействия 900 Вт и объемом камеры 23 литра поможет приготовить небольшие и средние порции блюд, а также разморозить продукты. Функция программирования поможет настроить печь для приготовления даже самых сложных блюд. Готовка в ногу со временем – так можно охарактеризовать данную модель. Таймер устройства работает в диапазоне от 1 секунды до 99 минут. Внутренняя поверхность камеры покрыта эмалью. Диаметр стеклянного поддона составляет 270 мм, что позволяет приготовить в микроволновке BBK 23MWS-916S/BW среднюю пиццу на всю семью. Клавиши на корпусе сенсорные, присутствует дисплей, который значительно облегчает работу с устройством, в отличии от более простых моделей. Приятным дополнением к перечисленным плюсам станет наличие блокировки микроволновой печи 23MWS-916S/BW от детей.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
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