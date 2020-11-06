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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Микроволновые печи Samsung Микроволновая Печь Samsung MS23K3515AS 23л. 800Вт серебристый

Микроволновая Печь Samsung MS23K3515AS 23л. 800Вт серебристый

Артикул: 221629
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3515AS 23л. 800Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3515AS 23л. 800Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Samsung MS23K3515AS 23л. 800Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Samsung MS23K3515AS 23л. 800Вт серебристый - фото 2
12 270 руб. 
Купить
+ 228 КэтКоинов
Артикул: 221629
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараМикроволновые печи
Микроволновая Печь Samsung MS23K3515AS 23л. 800Вт серебристый


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Самовывоз невозможен
Микроволновая Печь Samsung MS23K3515AS 23л. 800Вт серебристый – стоимость товара 12270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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