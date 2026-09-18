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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221622
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Описание товара Микроволновая печь BBK 23MWC-881T/B-M 23л. 800Вт черная
Микроволновая печь BBK 23MWC-881T/B-M станет не только настоящей находкой для каждой семьи, но также и украшением для любого кухонного интерьера. В ней присутствует функция конвекции, а также гриль, которые помогут вам порадовать своих домочадцев румяной выпечкой и вкусным мясом с хрустящей корочкой. Помимо этого, присутствует функция разморозки. Внутреннее покрытие камеры – эмаль, а ее объем составляет 23 литра. Стеклянный поддон имеет диаметр 270 мм. С помощью дисплея и тактовых клавиш можно с легкостью настроить необходимые время и режим работы микроволновой печи. В BBK 23MWC-881T/B-M все интуитивно и понятно. Присутствует защита печи от детей. Максимальное время, выставляемое на таймере, составляет 1 час 35 минут – этого хватит даже на самую замысловатую выпечку. Дверца открывается без кнопок, достаточно потянуть ручку микроволновой печи на себя.
Микроволновая печь BBK 23MWC-881T/B-M станет не только настоящей находкой для каждой семьи, но также и украшением для любого кухонного интерьера. В ней присутствует функция конвекции, а также гриль, которые помогут вам порадовать своих домочадцев румяной выпечкой и вкусным мясом с хрустящей корочкой. Помимо этого, присутствует функция разморозки. Внутреннее покрытие камеры – эмаль, а ее объем составляет 23 литра. Стеклянный поддон имеет диаметр 270 мм. С помощью дисплея и тактовых клавиш можно с легкостью настроить необходимые время и режим работы микроволновой печи. В BBK 23MWC-881T/B-M все интуитивно и понятно. Присутствует защита печи от детей. Максимальное время, выставляемое на таймере, составляет 1 час 35 минут – этого хватит даже на самую замысловатую выпечку. Дверца открывается без кнопок, достаточно потянуть ручку микроволновой печи на себя.
Микроволновая печь BBK 23MWC-881T/B-M 23л. 800Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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