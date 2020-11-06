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Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T.

Артикул: 221488
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  • Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. - фото 2
  • Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. - фото 3
  • Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. - фото 4
Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. - фото 1
Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. - фото 2
Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. - фото 3
Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. - фото 4
12 600 руб. 
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+ 416 КэтКоинов
Артикул: 221488
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараБинокли
Увеличение10х
Диаметр объектива24 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр302
Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. позволит держать в своем поле зрения весьма удаленные предметы. Призменная система типа roof (с крышей), высококачественное стекло BaK-4, многослойное просветление оптики – все это позволяет получить изображение хорошего качества и четкости. Покрытие оптических деталей этого бинокля имеет едва заметный зеленый оттенок – он является признаком того, что данный бинокль пропускает значительно больше света


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Самовывоз невозможен
Бинокль Bresser Corvette 10x24 LE m. T. - купить по цене 12600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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