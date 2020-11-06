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Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой

Артикул: 221395
  • Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - фото 1
  • Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - фото 2
  • Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - фото 3
  • Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - фото 4
Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - фото 1
Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - фото 2
Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - фото 3
Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - фото 4
3 473 руб. 
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Артикул: 221395
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSTURMAN
Тип товараБинокли
Увеличение10х
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусобрезиненный металл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр800
Бинокль STURMAN 10x50 FF- мощный светосильный бинокль, предназначенный для наблюдения за сильно удаленными объектами. Большие объективы диаметром 50 мм собирают достаточное количество света, чтобы картинка была яркой не только днем, но и в сумерках. Данная модель отличается качественной оптикой и надежной конструкцией. Бинокль снабжен дальномерной сеткой, позволяющей определять расстояние до объекта. Сетка состоит из двух шкал.


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Самовывоз невозможен
Бинокль STURMAN 10x50 FF с сеткой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3473 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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