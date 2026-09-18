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Кабель Sky-Watcher для питания монтировки SynScan от прикуривателя купить с доставкой в Москве
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Кабель Sky-Watcher для питания монтировки SynScan от прикуривателя

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Кабель Sky-Watcher для питания монтировки SynScan от прикуривателя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221293
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Кабель
Особенности
длина - 5 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х5
Вес, г.
180

Описание товара Кабель Sky-Watcher для питания монтировки SynScan от прикуривателя

Кабель Sky-Watcher позволяет подключить монтировку с системой автонаведения SynScan к прикуривателю автомобиля. Питание от автомобильного аккумулятора позволяет обойтись без использования батареек. Кабель будет особенно полезен при загородных наблюдениях.

Отзывы о товаре Кабель Sky-Watcher для питания монтировки SynScan от прикуривателя




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Кабель
Особенности
длина - 5 м
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Sky-Watcher позволяет подключить монтировку с системой автонаведения SynScan к прикуривателю автомобиля. Питание от автомобильного аккумулятора позволяет обойтись без использования батареек. Кабель будет особенно полезен при загородных наблюдениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Sky-Watcher для питания монтировки SynScan от прикуривателя - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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