Камера цифровая Levenhuk T130 PLUS

Цифровая камера Levenhuk T130 PLUS позволит вам приобщиться к миру астрофотографии. Камеру можно установить на телескоп любой оптической схемы любого бренда. Разрешения в 1,3 Мпикс хватит для получения качественных снимков Луны и планет на малых и средних увеличениях. Высокая чувствительность камеры позволит фотографировать и объекты дальнего космоса. Камера для телескопов Levenhuk T130 PLUS позволяет вручную регулировать время выдержки – при съемке планет вы сможете избежать пересвечивания картинки. С помощью камеры можно записывать и видеоролики. Доступно три предустановленных режима, отличающихся разрешением изображения и кадровой частотой. Даже на минимальных настройках ролики получаются четкими и плавными. Цифровая камера Levenhuk T130 PLUS – отличный инструмент для знакомства с астрофотографией. Она подойдет начинающим астрономам-любителям и владельцам недорогих телескопов. Камера предназначена для установки в фокусер 1,25 телескопа. Для подключения к компьютеру и питания камеры во время съемки используется стандартный USB-кабель. В комплект поставки включена специальная программа для обработки получаемых изображений.