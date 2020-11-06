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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Микроскопы Kromatech Микроскоп Kromatech 60x мини, с подсветкой (1 LED) и ультрафиолетом (9592)

Микроскоп Kromatech 60x мини, с подсветкой (1 LED) и ультрафиолетом (9592)

Артикул: 221238
  • Микроскоп Kromatech 60x мини, с подсветкой (1 LED) и ультрафиолетом (9592) - фото 1
  • Микроскоп Kromatech 60x мини, с подсветкой (1 LED) и ультрафиолетом (9592) - фото 2
Микроскоп Kromatech 60x мини, с подсветкой (1 LED) и ультрафиолетом (9592) - фото 1
Микроскоп Kromatech 60x мини, с подсветкой (1 LED) и ультрафиолетом (9592) - фото 2
466 руб. 
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Артикул: 221238
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKromatech
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопасветовой/оптический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат60
Подсветкасветодиодная, ультрафиолетовая
Материал корпусапластик
Вес, гр20
Легкий и компактный микроскоп Kromatech 60x – прекрасный вариант для тех, кто всегда в дороге. Оптических возможностей мини-микроскопа Kromatech 60x хватит для изучения органических образцов, минералов, микропрепаратов. С помощью светодиодной подсветки можно освещать образцы, а ультрафиолетовая позволит проверять крупные купюры на подлинность.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Kromatech 60x мини, с подсветкой (1 LED) и ультрафиолетом (9592) - по цене 466 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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