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Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR)

Артикул: 221132
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 1
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 2
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 3
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 4
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 5
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 6
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 7
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 8
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 9
  • Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 10
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 1
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 2
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 3
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 4
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 5
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 6
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 7
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 8
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 9
Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - фото 10
16 481 руб. 
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+ 479 КэтКоинов
Артикул: 221132
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендExplore Scientific
Тип товараОкуляр
Особенностибольшой вынос зрачка и широкое поле зрения. Высокая четкость изображения даже на «быстрой» оптике. Специальное покрытие EMD, значительное повышающее контраст. Полное чернение боковых граней линзы для уменьшения световых отражений. Продувка агроном, водозащищенный корпус. Удобен для тех, кто носит очки.
Explore Scientific LER 62° 5,5 мм – это многоэлементный окуляр с абсолютно плоским полем, который оценят все любители планетных и лунных наблюдений. Подойдет он и для рассматривания некрупных и непротяженных объектов дальнего космоса – туманностей или звездных скоплений. В этом окуляре гармонично сочетаются качественная оптика премиум-класса и надежный корпус, не боящийся непогоды. Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм – отличный выбор для расширения коллекции оптических аксессуаров для астронаблюдений. Все оптические элементы сделаны из оптического стекла и защищены несколькими слоями просветляющего покрытия EMD. Эта запатентованная разработка Explore Scientific увеличивает контрастность картинки, делает ее более четкой и ясной. При наблюдениях можно видеть больше деталей на планетных дисках. Боковые грани линз полностью черные, что снижает вероятность появления случайных бликов и внутренних отражений. При наблюдениях не наблюдаются искажения, а потери света сведены к минимуму. Оптика помещена в герметичный корпус, продутый аргоном. Наглазник сделан из мягкой резины, при необходимости его можно складывать. Большой вынос выходного зрачка позволяет вести наблюдения, не снимая очков.


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Окуляр Explore Scientific LER 62° 5,5 мм, 1,25" (AR) - стоимость товара 16481 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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