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Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 17 мм, 1,25"

Артикул: 221114
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Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 17 мм, 1,25" - фото 1
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 17 мм, 1,25" - фото 2
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 17 мм, 1,25" - фото 3
4 549 руб. 
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+ 197 КэтКоинов
Артикул: 221114
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараОкуляр
Особенностимногослойное просветляющее просветление
Окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 17 мм подойдет для изучения объектов дальнего космоса. Особенно хорошо в него будут видны компактные галактики, яркие туманности, шаровые скопления. Благодаря высококачественной оптике вы сможете рассмотреть их максимально детально и увидеть нюансы космической панорамы. Посадочный диаметр окуляра составляет 1,25. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.


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Самовывоз невозможен
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 17 мм, 1,25" - стоимость товара 4549 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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