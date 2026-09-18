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Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" купить с доставкой в Москве
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Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25"

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Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25&quot; - фото 3
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25&quot; - фото 4
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
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  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25&quot; - фото 2
  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25&quot; - фото 3
  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25&quot; - фото 4
  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221109
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Окуляр
Особенности
резиновый наглазник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
255

Описание товара Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25"

Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм позволит вам наблюдать за протяженными участками ночного неба на большом увеличении. Он прекрасно подойдет для обзорных наблюдений за планетами, изучения поверхности Луны, исследования глубин космоса. С его помощью вам будет удобно рассматривать яркие туманности, галактики и двойные звезды. Посадочный диаметр окуляра Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм составляет 1,25, поэтому он совместим с большинством современных телескопов любых марок.

Отзывы о товаре Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25"




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Окуляр
Особенности
резиновый наглазник
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм позволит вам наблюдать за протяженными участками ночного неба на большом увеличении. Он прекрасно подойдет для обзорных наблюдений за планетами, изучения поверхности Луны, исследования глубин космоса. С его помощью вам будет удобно рассматривать яркие туманности, галактики и двойные звезды. Посадочный диаметр окуляра Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм составляет 1,25, поэтому он совместим с большинством современных телескопов любых марок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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