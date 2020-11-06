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Пылесборники Bosch BBZ41FP трехслойные (4пылесбор.)

Артикул: 220895
Пылесборники Bosch BBZ41FP трехслойные (4пылесбор.)
1 090 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220895
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьBOSCH и SIEMENS
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
В комплекте 4 пылесборника максимальным объемом до 6 литров. Изготовлены из высокотехнологичного синтетического материала, который задерживает до 99% всасываемой пыли. Специальный пластиковый затвор исключает контакт с пылью при замене пылесборника.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Bosch BBZ41FP трехслойные (4пылесбор.) - по цене 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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