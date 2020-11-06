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Пылесборники Filtero SAM 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220787
  • Пылесборники Filtero SAM 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SAM 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SAM 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SAM 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220787
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьSAMSUNG NC 550, NC 62..., RC 550, RC 58…, например: RC 5862, SC 31..., SC 51... Easy clean, SC 53... Easy clean, SC 69…, SC 70... Duo Cleaning, SC 72... Eco Fresh, SC 75... например: SC 7540 H, VC 550, VC 58… например: VC 5853, VC 59..., VC 61…, VC 63..., VC 67..., VC 68..., VC 69..., VC 71..., VC 86…, AKAI AV 1401 M, 1601 TH, 1603 T/ AKIRA VC-R 1201, 1404, 1406, VC-S 1502 BL/ BIMATEK V 1101, V 1801, V 6514, V 6617, V 8518, V 9009/ BORK VC 2516, 3119, 3216, 5017, 5317, 5817, 5818, 5920, 7516, 80
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero Comfort произведены из 5-ти слойного синтетического микроволокна. В отличие от бумажных мешков, Filtero Comfort не рвутся, не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%).


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SAM 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - по цене 520 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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